Акмуллинский университет посетили министры просвещения России и Кыргызстана

— Мы очень тесно сотрудничаем в сфере образования с Кыргызстаном. Так, сегодня там ведется строительство девяти российских школ, специально для этой республики мы издаем учебники русского языка, составленные вместе с кыргызскими педагогами. У нас много совместных проектов и один из них — педагогический практикум, реализованный на базе Башкирского государственного педагогического университета. Учителя из Кыргызстана познакомились с опытом коллег и готовы сами принять наших педагогов у себя. Такое взаимодействие крайне важно и в сфере подготовки учителей, а также в совместной работе по созданию учебников. Я благодарен главе республики Радию Хабирову, ректору Салавату Сагитову за теплый прием, — отметил Сергей Кравцов.
Он вручил Догдуркул Кендирбаевой сертификат на учебники русского языка. Гостья напомнила, что более 100 лет назад здесь, в Уфе, в медресе «Галия» проходил обучение ученый-просветитель Кыргызстана Ишеналы Арабаев. Здесь же он создал первый букварь для киргизских и казахских детей.
— Он был носителем новых знаний, и вот через 100 лет сюда приезжает большая делегация педагогов, которая также получила новые знания и новый опыт. И они, конечно, поделятся со своими коллегами. Сегодня в Кыргызстане 1,5 млн детей наравне с родным языком изучают русский язык, потому что это язык науки и язык возможностей. У киргизов есть пословица: если знаешь один язык — у тебя одна возможность, если два — у тебя две возможности. Наша совместная работа способствует развитию образования обеих стран. Будем ждать в гости делегацию педагогов из России, — сказала Догдуркул Кендирбаева.
Она также подчеркнула, что у киргизов много общего с башкирским народом: очень схожие языки, национальные блюда, традиции, даже внешность.
В свою очередь это же отметил и глава РБ Радий Хабиров, напомнивший, что две республики сотрудничают не только в образовании, но и в промышленной сфере.
— Приятно, что Акмуллинский университет стал еще одной связующей площадкой для нашего взаимодействия. Надо отдать должное — вуз серьезно подходит к этому вопросу, — заключил Радий Хабиров.
Директор школы № 24 из Бишкека Анара Абдураимова поделилась тем, что для нее стало особенно важным за время форума.
— Я для себя почерпнула такое новшество, как бесшовные технологии в образовании. Такой подход, когда обеспечивается непрерывность, преемственность и плавность перехода между различными уровнями обучения, да еще и в связи с реальной профессиональной деятельностью, мне хотелось бы перенести и в нашу образовательную среду. Было приятно, что нашлись точки соприкосновения по ведению внеурочной работы, по инновационным методикам. Идея организовать единое образовательное пространство, думаю, самая лучшая за последние 30 лет. У нас одинаковое прошлое, мы раньше гордились своей страной Советским Союзом, и в будущем хотели бы гордиться тем, как воспитали подрастающее поколение.
Из первых уст
Салават Сагитов, ректор БГПУ имени М. Акмуллы:
— Сегодня в нашем университете прошло двустороннее совещание министров просвещения России Сергея Кравцова и Кыргызстана Догдуркул Кендирбаевой, на котором обсуждалось строительство совместных российско-кыргызских школ, формирование единого образовательного пространства, обеспечивающее качественное доступное общее образование, совместные образовательные проекты, которые и дальше будут укреплять сотрудничество двух стран в области образования и дадут новый импульс для его развития. БГПУ им. М. Акмуллы демонстрирует, как высшее учебное заведение может выступать эффективной площадкой для укрепления межнационального диалога, развития образовательных стандартов и подготовки кадров для работы в условиях многоязычного и мультикультурного пространства.