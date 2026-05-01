В Хабаровске перекроют улицы 9 мая и изменят движение транспорта

В Хабаровске 9 мая 2026 года движение в центре города будет меняться поэтапно. Ограничения связаны с проведением Парада Победы, шествия «Бессмертного полка» и праздничного салюта, сообщает канал Социальный Хабаровск.
Власти предупреждают: перекрытия будут вводиться волнами, и часть улиц окажется недоступной почти весь день.
Фактически город в этот день будет жить по особому расписанию — с утренними перекрытиями, дневным парадом и вечерними ограничениями у набережной Амура.
9 мая 2026 — график ограничений движения в Хабаровске:
05:00−07:00 — первые ограничения и запрет парковки в центральной части города.
07:30−13:30 — основные перекрытия улиц (движение транспорта в центре ограничено).
10:00 — Парад Победы на площади Ленина.
11:50−12:30 (ориентировочно) — шествие «Бессмертного полка» по центральным улицам.
16:00−23:30 — ограничения в районе набережной Амура и прилегающих улиц.
22:00 — праздничный салют.
В период ограничений будут перекрыты ключевые магистрали центра города, включая участки улиц Муравьёва-Амурского, Карла Маркса, Пушкина, Гоголя, Уссурийского и Амурского бульваров, а также ряд прилегающих переулков.
Также в праздничный день изменится работа общественного транспорта: часть маршрутов пустят в объезд центральных улиц. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы на объездных дорогах.
Важно: в центре города на время мероприятий будет запрещена парковка. Оставленные в зоне ограничений автомобили могут быть эвакуированы.
Праздничный день в Хабаровске традиционно соберёт тысячи участников и зрителей, поэтому власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумать маршруты передвижения.