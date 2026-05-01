Тепличный комплекс под Ростовом выставили на продажу за 125 млн рублей

Частный тепличный комплекс в Батайске выставили на продажу за 125 млн рублей. Объявление о реализации опубликовали на одном из популярных сайтов.
Территория комплекса расположена в 12 километрах от донской столицы. За указанную сумму продавец собирается реализовать участок площадью свыше трёх гектаров. Суммарная площадь находящихся на нем теплиц составляет 220 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в стоимость продажи включен дом для персонала площадью 200 квадратных метров.
На участок заведены все нужные для работы коммуникации — газ, собственная скважина, водоём, подстанция, установка для очистки воды. Работает автоматическая оросительная система, охватывающая весь участок.
Тепличный комплекс используется для круглогодичного выращивания овощей, зелени, цветов и ягод, обеспечивая независимость от погодных условий и сезона.
