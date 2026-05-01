В Хакасском заповеднике родился первый жеребенок лошади Пржевальского

Детеныш появился на свет от кобылы Мэрилин и жеребца по кличке Беня, прибывших из Оренбуржья.

Источник: Национальные проекты России

Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в центре реинтродукции в Хакасском заповеднике, сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Детеныш появился на свет от трехлетней кобылы Мэрилин и семилетнего жеребца по кличке Беня, прибывших в Хакасию из центра реинтродукции заповедников Оренбуржья. Состояние новорожденного находится под круглосуточным наблюдением. Малыш активно питается материнским молоком каждые 10−12 минут. По предварительным данным, он выше среднего роста. Жеребенок обладает довольно светлой мастью, а также характерной для лошадей Пржевальского зеброидностью на ногах.

В ведомстве напомнили, что восемь лошадей Пржевальского прибыли в Хакасию в октябре 2025 года из центра реинтродукции заповедников Оренбуржья. В результате племенной работы животные были разделены на два гарема и сейчас находятся в акклиматизационных вольерах, где привыкают к жизни в хакасских степях.

«Сам факт транспортировки жеребых кобыл и рождение жеребенка еще раз подтверждает высокую эффективность разработанных специалистами Оренбургского центра реинтродукции методов по отлову, сортировке и подготовке лошадей к транслокации. Это не просто маленький светленький жеребенок от Мэрилин, это новая веха в истории сохранения лошади Пржевальского в России», — рассказал руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского заповедников Оренбуржья Евгений Булгаков.

Рождение первого жеребенка в Хакасии подтверждает успешную адаптацию лошадей Пржевальского к новым условиям и эффективность племенной работы, проведенной сотрудниками заповедника «Хакасский» и заповедников Оренбуржья.

«Сохранению популяции лошади Пржевальского государство уделяет большое внимание. Действует специально разработанная для этого вида программа, открыты уже два центра реинтродукции. Первый появился в 2015 году, и за эти годы страна достигла значительных успехов в восстановлении популяции редких животных: сегодня численность лошадей Пржевальского в двух центрах составляет более 130 особей», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.