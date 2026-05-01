В Хакасском заповеднике родился первый жеребенок лошади Пржевальского

В ведомстве напомнили, что восемь лошадей Пржевальского прибыли в Хакасию в октябре 2025 года из центра реинтродукции заповедников Оренбуржья. В результате племенной работы животные были разделены на два гарема и сейчас находятся в акклиматизационных вольерах, где привыкают к жизни в хакасских степях.