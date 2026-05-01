В Ростовской области не будут выжигать сухостой при введении особого режима 1 мая

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Ростовской области произошло девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Также за минувший день спасатели ликвидировали пять дорожно-транспортных происшествий. На все выезды привлекались 184 человека личного состава и 46 единиц спецтехники, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Также в МЧС добавили, что на 1 мая в регионе выжигания сухой растительности не запланированы. Это связано с введением особого противопожарного режима.
Напомним, на майские праздники все экстренные службы Ростовской области переходят на усиленное дежурство. Ежедневно заступать на смену будут более 600 спасателей и пожарных. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
Общая численность группировки сил экстренного реагирования превысила семь тысяч человек. В неё вошли и добровольцы. Также в полной готовности — около двух тысяч единиц техники для тушения пожаров.
