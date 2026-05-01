Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области не будут выжигать сухостой при введении особого режима 1 мая

За сутки на Дону спасатели выезжали на девять пожаров и пять ДТП, сообщают в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Ростовской области произошло девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

— Также за минувший день спасатели ликвидировали пять дорожно-транспортных происшествий. На все выезды привлекались 184 человека личного состава и 46 единиц спецтехники, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Также в МЧС добавили, что на 1 мая в регионе выжигания сухой растительности не запланированы. Это связано с введением особого противопожарного режима.

Напомним, на майские праздники все экстренные службы Ростовской области переходят на усиленное дежурство. Ежедневно заступать на смену будут более 600 спасателей и пожарных. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Общая численность группировки сил экстренного реагирования превысила семь тысяч человек. В неё вошли и добровольцы. Также в полной готовности — около двух тысяч единиц техники для тушения пожаров.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше