Ущерб по делу бывшего продюсера Газманова превысил 8 миллионов рублей

Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса обвиняется в мошенничестве и нарушении авторских прав. По данным ТАСС, ущерб по делу сейчас превышает 8 миллионов рублей — это считается особо крупным размером.

Источник: Life.ru

Россу также предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас он находится в московском СИЗО. Накануне суд продлил ему срок ареста ещё на месяц.

Родственники обвиняемого заявили, что сами хотят урегулировать финансовый вопрос с артистом, при этом не комментируя, виновен ли Росса в том, что ему вменяют. В материалах дела есть подписанное Газмановым соглашение о расторжении договора от 31 января 2024 года — там стороны подтвердили, что не имеют друг к другу претензий, в том числе финансовых. На это указывает защита Россы.

Росса — специалист по авторским правам. Он работал с Олегом и Родионом Газмановыми, Дмитрием Маликовым, Игорем Сарухановым и «Хором Турецкого». Сам Газманов признан потерпевшим по делу.

Напомним, в начале марта бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Россе предъявили обвинения в мошенничестве и нарушении авторских прав, после чего его арестовали. Позже Росса обжаловал своё заключение под стражу — соответствующая апелляция была зарегистрирована в судебной картотеке.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.