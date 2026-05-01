История 1 мая: как пикники вытеснили день богини Живы, а коммунистические субботники «убили» пикники

Май известен нам не только как чародей с опахалом, и даже не столько за свой «весенний первый гром». Это месяц, богатый на праздники. И среди них есть такие, что не связаны с весенним первым, дачным трудом. Хотя, конечно, Первомай как праздник, вспоминается первым. А главный праздник — День Победы. Но также с маем связаны полузабытые «маевки», которые в нашей стране отмечали тремя разными способами.
Прославлению 1 Мая (Первомай) послужили Чикагские события 1886 года. В XIX веке рабочие в США трудились по 12−15 часов в день. И однажды, им это надоело.
1 мая 1886 года тысячи рабочих Чикаго вышли на забастовку, главным требованием которой было введение 8-часового рабочего дня. Впрочем, знаменитый лозунг «8−8−8!» (8 часов работы, 8 часов отдыха и 8 часов сна) придумали не они. Он возник еще раньше, в 1856 году в Мельбурне, где местные каменщики и строители также вышли на всегородскую стачку. Но это произошло 21 апреля.
Организаторами протестов в Чикаго стали трейд-юнионы (профсоюзы), которые объединились в Ассамблею, а также идейные анархо-синдикалисты. Совместно они добились полной блокады промышленных и торговых предприятий.
Протесты, митинги и демонстрации продолжались несколько дней. 4 мая в ходе столкновения на площади Хеймаркет неизвестный бросил бомбу в полицию (в советской политологии, это трактовали как провокацию со стороны империалистов). Взрыв и стрельба привели к многочисленным жертвам с обеих сторон. Все эти события вошли в историю как «бунт на Хеймаркет».
В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала (международного объединения социалистических партий) объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся всего мира. В память о чикагских рабочих и погибших анархистов, 6 человек из которых были казнены. Уже в 1890 году праздник отметили в нескольких странах Европы и в США.
Что касается России, тогда еще царской, празднование 1 мая удачно легло на уже существовавшую в стране традицию «маевки». Сейчас именно в этой формулировке слово, как это часто происходит, сохранилось в топонимике.
Например, Аллея Первой маевки в Вишняках, названная так по встрече марксистов из «Рабочего союза» в лесу у платформы Шереметьевская. Или улица Маевок, которая тоже неподалеку.
А ведь до того под маевками подразумевалось совсем другое. Сначала народные празднования смены сезонов с хороводами и ритуальными кострами. Считалось, что это отголосок языческого почитания богини Живы, божества жизни, любви и лета.
В XIX веке, под маевками понимались выезды «чистой публики» на природу, с пикниками наподобие сегодняшних «шашлыков». Выезжали недалеко за город, с пледами, вином и провиантом, в основном, молодежные компании. Гимназисты, студенты, дворянские семьи и приятели. В целом, не считая слуг и самовара, который брали с собой, было очень похоже на «шашлыки».
С началом 1890-х годов, «маевка» в понимании тайного собрания, под видом отдыха вели революционную агитацию, и беззаботные пикники на свежем воздухе, назывались одинаково.
После революции, слово «маевка» не исчезло, а изменило смысл и влилось в «пантеон» празднования майских праздников. А 1 Мая стало официальным государственным праздником — Днем Интернационала. В этот день было принято ходить на демонстрацию (и попробуй не пойди), маршировать и проводить парады.
Отдельного упоминания заслуживают «Красные Пасхи» среди студентов и другой учащейся молодежи. Православная Пасха — праздник с плавающей датой, но она часто приходится на май. В пику крестным ходам, на Красные Пасхи устраивали демонстрации, костюмированные шествия. И красным яйцам пытались придать тоже новый, пролетарский оттенок.
Основным инициатором таких мероприятий в период 1920- начала 1930 годов выступал «Союз безбожников». А в годы перед войной, в стране ввели «непрерывку» — уплотненную, фактически, шестидневную рабочую неделю. И на Великую субботу предпочитали ставить внеочередной субботник, на Великое воскресенье — проводить демонстрации.
Но во время Великой Отечественной войны и после нее, гонения на церковь и все связанной с ней смягчились, о Красных Пасхах подзабыли. Хотя атеизм и антиклирикальность оставались официальной позицией власти до распада СССР.