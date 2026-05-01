Слова Медведева вызвали панику на Западе: что сказал российский политик

На Западе обеспокоены предупреждением зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о ядерном апокалипсисе. Об этом говорится в статье британского издания Daily Express. Слова российского политика вызвали панику на Западе.
«Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнется с “ядерным апокалипсисом”. В пугающем обращении Медведев отметил: “Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер”, — отмечается в материале. Таблоид процитировал политика, назвавшего лидеров ЕС идиотами.
Нужно отметить, что Медведев сделал и другие заявления. В частности, он предположил, когда может закончиться противостояние России и Европы. У Медведева весьма мрачный прогноз, он ожидает, что конфликт не закончится, пока живет наше поколение.