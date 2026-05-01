По России с любовью: места, связанные с великой Победой

Самое полное впечатление о событиях Великой Отечественной войны, подвиге народа на фронте и в тылу даст экскурсия в московский Музей Победы. Здесь можно посетить тематические экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», Зал Исторической правды, Зал Памяти и Скорби, Зал Полководцев и Зал Славы. Отдельного упоминания заслуживает Всенародный исторический проект «Лица Победы», посвященный миллионам участникам войны. Их личные истории, документы, фотографии прислали и продолжают присылать дети и внуки. Музей гарантирует вечное хранение всех материалов, а с помощью мультимедийного экрана можно найти имя близкого человека и вывести на круговой монитор его историю и фото.