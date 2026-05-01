По России с любовью: места, связанные с великой Победой

Приближается важный праздник, который отмечает каждый житель России, — 9 Мая. Освежить в памяти поворотные моменты войны, узнать больше о подвиге советского народа и донести до своих детей, что значила и значит эта Победа для всей страны, можно в музеях Великой Отечественной войны и патриотических парках. К празднику экспозиции обновляют, добавляют новые экспонаты, а современные технологии позволяют совершить настоящее путешествие во времени.
Предлагаем несколько вариантов, куда отправиться — можно даже скомбинировать их.
Главный музей на Поклонной горе.
Самое полное впечатление о событиях Великой Отечественной войны, подвиге народа на фронте и в тылу даст экскурсия в московский Музей Победы. Здесь можно посетить тематические экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», Зал Исторической правды, Зал Памяти и Скорби, Зал Полководцев и Зал Славы. Отдельного упоминания заслуживает Всенародный исторический проект «Лица Победы», посвященный миллионам участникам войны. Их личные истории, документы, фотографии прислали и продолжают присылать дети и внуки. Музей гарантирует вечное хранение всех материалов, а с помощью мультимедийного экрана можно найти имя близкого человека и вывести на круговой монитор его историю и фото.
Увидеть, как проходили важнейшие сражения войны, помогут диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Курская дуга», «Форсирование Днепра» и «Штурм Берлина». На открытой площадке у музея выставлена военная техника.
Адрес: Москва, площадь Победы, 3.
Территория Победы.
Военно-патриотический парк «Патриот» в Подмосковье — популярное место не только в канун 9 Мая. Центральная достопримечательность парка — Главный храм Вооружённых Сил России, открытый к 75-летию Победы. Рядом расположена галерея «Дорога памяти» длиной 1418 метров — по числу дней войны: в ней собраны миллионы фотографий участников Великой Отечественной.
Военная техника, включая самолеты, выставлена на музейной площадке № 1. Здесь же есть тренажеры, которые позволяют «управлять» танком, истребителем или кораблем. Изучить танки военных лет можно в Танковом музее — это лучшее собрание бронетанковой техники в стране, а в «Партизанской деревне» воссозданы условия и быт повседневной жизни партизан. В комплекс входят 17 объектов — тут и спальные блиндажи, и баня, и штаб, и склад оружия.
Центр военно-тактических игр и многофункциональный огневой центр предназначены для отработки боевых навыков в условиях, приближенных к реальности. Можно поездить верхом и даже прыгнуть с парашютом.
Адрес: Московская обл., Одинцовский г. о., 55-й км Минского шоссе.
Памяти партизанки.
В деревне Петрищево 8 мая 2020 года открыли музей, посвященный подвигу Зои Космодемьянской — юной партизанки, схваченной при выполнении боевого задания и казненной фашистами. Экспозиция рассказывает и о подвиге Зои, и о том, как формировалось партизанское движение, как сражалась диверсионная группа, в состав которой входила героиня, как шли бои на подступах к Москве.
В музее хранятся личные вещи Зои Космодемьянской, документы и фотографии. В комплекс входит также дом крестьянина Кулика, в сарае которого Зоя провела последнюю ночь перед казнью, мемориал и место первого захоронения.
Адрес: Московская обл., Рузский г. о., д. Петрищево, 89, стр. 2.
Маршал Победы.
На родине Георгия Жукова, самого известного полководца Великой Отечественной войны, есть посвященный ему музей, открытый в 1995 году, к 50-летию Победы. Экспозиция построена в хронологическом порядке — от детских лет Георгия, который вырос в обычной крестьянской семье, до его исторических решений при обороне Ленинграда, битве за Москву, Сталинградской, Курской битве, при взятии Берлина.
В музее представлены награды, оружие, военная форма четырежды Героя Советского Союза, а также архивные документы и фотографии. Среди личных вещей — сапоги, в которых Жуков принимал первый парад Победы в 1945 году.
Разобраться в стратегии и тактике сражений можно в мультимедийной экспозиции, где представлены карты всех операций под руководством Маршала Победы — так стали называть Жукова после войны. На территории комплекса также есть выставка военной техники под открытым небом и конный памятник Жукову.
Адрес: Жуков, ул. Советская, 1.
Миусский рубеж.
Военно-исторический музей «Самбекские высоты» открыли в 2020 году, к 75-летию Победы на месте ожесточенных боев за Миус-фронт. Монумент славы на этом месте установили еще в 1980 году. Прорыв линии немецкой обороны на реке Миус в 1943 году стал одним из ключевых и кровопролитных сражений за освобождение Ростовской области.
Экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне» рассказывает обо всех значимых сражениях, которые произошли в регионе в 1941—1945 годах, а также об участниках этих сражений, солдатах и офицерах. Здесь представлены личные вещи бойцов, фотографии, документы, вооружение и военная техника. В музейный комплекс входит также Аллея памяти, где похоронены многие из тех, кто освобождал Донской край. На символической высоте народной памяти высадили сад Победы — дубы, яблони, вишни, сирень.
Адрес: Ростовская обл., Неклиновский р-н, близ села Самбек.
Как оборонялась Тула.
В тульском парке «Патриот» с помощью мультимедийных технологий можно буквально погрузиться в тревожную атмосферу осени-зимы 1941 года, когда на город наступали немецкие войска.
Масштабная экспозиция позволяет проследить всю хронологию событий и почувствовать себя обычным жителем города в гуще истории. Путешествие начинается с зала ожидания тульского вокзала. Оттуда посетители отправляются в город военного времени, чтобы заглянуть в полуразрушенный бомбежкой дом и штаб войск НКВД, увидеть за работой военно-полевых хирургов и пекарей.
В экспозиции представлены подлинные документы, фронтовые письма, личные вещи защитников города, фото и кинохроника военного времени.
Адрес: Тула, территория парка «Патриот-Тула».
Смоленское подполье.
В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» основная часть экспозиции посвящена периоду оккупации, которая продолжалась более двух лет, и успешной операции «Суворов» в 1943 году по освобождению Смоленской земли. В витринах музея представлены документы, рассказывающие, какой вклад в освобождение Смоленской области внесли подпольщики и партизаны.
Среди экспонатов — личные вещи участников сражений, боевые знамёна, образцы оружия, военная форма и награды французских летчиков полка «Нормандия-Неман» участвовавшего в освободительной операции. Зал Победы посвящен смолянам, участвовавшим в сражениях Великой Отечественной и восстановлению Смоленщины после войны. На открытой площадке можно увидеть «Катюшу», танки Т-34 и ИС-2, автомобиль ЗИС-5, истребитель МиГ-23М и другую военную технику.
Адрес: Смоленск, ул. Дзержинского, 4а.
На Мамаевом кургане.
Волгоград — город, в котором сосредоточена память о поворотной битве Великой Отечественной войны, во многом решившей ее исход. В городе несколько интересных локаций. Башню-ротонду музея-панорамы «Сталинградская битва» построили на месте высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А. И. Родимцева, которая отбила Мамаев курган и центр города у противника.
На двух уровнях-этажах башни более четырех тысяч экспонатов, относящихся к разному времени, от начала до победного завершения войны. Особое внимание уделили ходу Сталинградской битвы. На верхнем уровне экспонируется масштабное полотно, изображающее сражение, и четыре диорамы. На территории музейного комплекса также выставлены образцы военной техники и руины мельницы им. Грудинина — подлинное частично разрушенное здание. Рядом расположен также Дом Павлова, названный по имени Якова Павлова, чье пулеметное отделение героически обороняло его 58 дней.
Напротив музея находится еще один памятный объект — стена Родимцева, место ожесточенных боев 13-й гвардейской дивизии 62-й армии, освободившей центр города.
Еще один значимый и всемирно-известный памятник — грандиозная статуя Родины-матери на Мамаевом кургане, который находится на расстоянии около 4 км от музея-панорамы.
Адрес: Музей-панорама Сталинградской битвы: ул. Чуйкова, 47.
Непобедимый Севастополь.
Экспозиция музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя рассказывает о двух важных периодах в жизни города-порта: Обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны и осаде времен Крымской войны 1853−1856 годов.
Самый примечательный экспонат, для которого построили специальное здание, — грандиозная диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». На подступах к Севастополю шли бои за ключевую точку немецкой обороны. Взятие Сапун-горы позволило Красной армии приблизиться к городу и через два дня полностью отбить у врага.
Авторы диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» — известные художники-баталисты Петр Мальцев, Георгий Марченко и Николай Присекин, работавшие в студии военных художников им. Грекова. Консультантом выступал Герой Советского Союза капитан первого ранга в отставке Георгий Терновский. На полотне размером 5,5 м × 25,5 м изображено наступление Красной армии, авиации и флота. Работу художники писали в Москве в 1959 году, затем две части диорамы доставили в Севастополь и разместили в музее.
Адрес: Севастополь, Исторический бульвар, 1.
Освобождение Ленинграда.
Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда — один из первых музеев в стране, посвященных памяти Великой Отечественной войны. Он открылся в 1944 году, после прорыва блокады, выставкой «Героическая оборона Ленинграда».
Здесь более 53 тысяч экспонатов — дневники, письма, фотографии, которые отдали в экспозицию сами ленинградцы, а также произведения искусства на военную тематику, книги, изданные в Ленинграде, предметы быта, награды, техника и вооружение.
Экспозиция освещает бои на Ленинградском фронте, движение транспорта через Ладожское озеро, а также повседневную жизнь ленинградцев в осажденном городе.
Адрес: Соляной пер., 9.
Заслуженная субмарина.
Мемориальная Краснознаменная подводная лодка К-21 — основной экспонат североморского филиала Военно-морского музея Северного флота. Это одна из четырех сохранившихся советских субмарин, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«К-21» заступила на службу за два года до начала войны и прошла всю войну. Субмарина побывала в 12 боевых походах, экипаж уничтожил 17 вражеских кораблей, за что был удостоен ордена Красного Знамени. После победы субмарина стала тренировочной базой для моряков-подводников, а затем музеем.
Адрес: Североморск, площадь Мужества. Для посещения города требуется заранее оформить разрешение.
Сражение на Курской дуге.
Музей-заповедник «Прохоровское поле» открылся в 1995 году к 50-летию Победы. Комплекс создан на месте танкового сражения под Прохоровкой 12 июня 1943 года, одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны.
На территории расположены три здания. Экспозиция музея «Третье ратное поле России» не только раскрывает значение и ход битвы на Курской дуге и Прохоровского сражения, но и рассказывает о предвоенной и военной истории Курского края, атмосфере на фронте. Среди экспонатов есть танк «Т-34», основной средний танк Красной Армии. Благодаря маневренности Т-34 успешно противостояли тяжелым немецким танкам и позволили Красной Армии перейти в контрнаступление.
В музее бронетанковой техники представлена история танкостроения. Музей «Битва за оружие Великой Победы» посвящен истории эвакуации и труженикам тыла, на которых держалась экономика страны.
На высоте 252,2 м, где находился центр Прохоровского танкового сражения, установлена Звонница, символ вечной памяти о погибших. На площадке у ее подножия — выставка бронетанковой техники и артиллерийского вооружения Красной Армии.
Адрес: Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 47.
