Мотосезон в Волгоградской области полицейские открыли профилактической акцией

Акция «Внимание, мотоциклист!» в Камышине напомнила о безопасности всем участникам движения.

Источник: Комсомольская правда

В Камышине Волгоградской области полицейские открыли мотосезон профилактической акцией «Внимание, мотоциклист!». Цель мероприятия — напомнить о важности безопасности на дорогах для всех участников движения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный главк МВД.

Местом сбора для всех любителей двухколесного транспорта стал Камышинский историко-краеведческий музей. На призыв присоединиться к акции откликнулись байкеры из разных уголков региона — Волгограда, Волжского, Камышина, Котово, Жирновска, Красного Яра, а также Ольховского района.

Перед тем как отправиться в мотопробег, инспекторы ДПС специально напомнили участникам о строгом соблюдении ПДД. Им раздали специальные памятки, которые содержали информацию о том, как избежать аварий с участием мототранспорта.