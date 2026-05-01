Главный ориентир к посеву — погода

А вот с рассадой томатов, перцев, баклажанов и огурцов спешить не стоит. Теплолюбивые культуры в открытый грунт лучше высаживать после 9−10 мая, а то и позже, когда минует угроза ночных заморозков. Если очень хочется посадить огурцы пораньше — делайте это только под плёнку.