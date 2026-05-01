Главный ориентир к посеву — погода

Майские праздники для многих дачников — это не просто долгожданный отдых, а время активных посадок. Эксперты сходятся во мнении: в эти дни можно успевать многое, но с оглядкой на погоду. Земля уже прогрелась, но заморозки ещё возможны, поэтому важно выбирать правильные культуры.
Холодостойкие овощи для открытого грунта.
Начать сезон лучше с культур, которые не боятся небольших похолоданий. Главный плюс ранних посадок — растения уходят от нашествия вредителей, которые активизируются позже.
В начале мая можно смело сеять редис, морковь, свёклу, горох и зелень — они отлично переносят перепады температур. Редис выдерживает заморозки до −4 °C и даёт урожай уже через 20−25 дней. Морковь и свёкла всходят при температуре почвы +5…+8 °C — для них это лучший срок.
Лук-севок и чеснок тоже смело отправляются в землю в первые майские дни. Ранняя посадка — лучшая защита этих культур от луковой мухи и других вредителей.
Что нельзя сажать в начале мая.
А вот с рассадой томатов, перцев, баклажанов и огурцов спешить не стоит. Теплолюбивые культуры в открытый грунт лучше высаживать после 9−10 мая, а то и позже, когда минует угроза ночных заморозков. Если очень хочется посадить огурцы пораньше — делайте это только под плёнку.
Картофель обычно сажают с середины мая, когда почва прогреется до +8 °C.
Цветы без рассады.
Май — лучшее время для посева однолетников прямо в грунт. Календула, бархатцы, космея, настурция и васильки всходят быстро, не требуют сложного ухода и цветут всё лето.
Главное правило майских посадок.
Агрономы советуют: ориентируйтесь не на календарь, а на погоду. Если земля ещё холодная, семена могут долго лежать без всходов. Лучше дождаться устойчивого тепла, чем переделывать работу заново.