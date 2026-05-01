В школах Волгограда введут новый предмет о традиционных ценностях

Он появится в новом учебном году у пятиклассников.

С нового учебного года в школах Волгограда и других регионов России появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Его вводят по поручению президента для формирования у детей традиционных ценностей.

Уроки начнутся во втором полугодии 2026/27 учебного года для пятых классов (17 часов). С 2027/28 года предмет добавят в программу шестых и седьмых классов (по 34 часа).

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что курс основан на изучении пантеона героев отечественной истории. Школьники узнают о деятелях, сыгравших роль в развитии страны. Главное — сделать предмет интересным и неформальным.

Школы уже обеспечивают учебными пособиями, а Минпросвещения готовит методические материалы. Для учителей также организуют курсы повышения квалификации, чтобы они могли грамотно преподавать новую дисциплину.

Ранее сообщалось, что школьников могут освободить от домашних заданий.