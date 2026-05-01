Фотовыставка к 80-летию Владимира Жириновского открылась в Волгограде

В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького начала работу фотовыставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Как сообщили в Волгоградской облдуме, экспозиция под названием «Владимир Жириновский: история длиною в жизнь» представляет собой собрание коллажей, раскрывающих многогранную личность политика на всем протяжении его жизненного пути — со школьных лет до начала политической деятельности.