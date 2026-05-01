Переезд в чистое поле? Люди недовольны посягательствами на их гаражи

В нашу редакцию обратился житель Чайковского Анатолий Мазунин. Он уже не один десяток лет отстаивает интересы местного гаражного кооператива «Уралец», который хотят перенести за границы города.
Стоят с советских времён.
Со слов Анатолия Мазунина, история противостояния властей и местных жителей по вопросу размещения гаражей на площадке у поворота с ул. Гагарина на ул. Камскую длится уже много лет. Началось всё в 1987 г., когда жителям города и по совместительству работникам местного предприятия выдели- ли под установку гаражей 0,75 га земли — рядом с коллектором и другими коммуникациями. Строить что-то основательное там было нельзя.
«В то время нам зарплату на заводе толком не платили. Но можно было взять материалы для строительства гаража. Поэтому некоторые жители пошли по этому пути, — рассказал Анатолий Мазунин. — Мне с заводскими друзьями досталось место в старом логу. Мы засыпали его и установили там гаражи. Свой я сам собирал и варил. Всего тогда установили около 300 конструкций. Мы неоднократно пытались зарегистрировать свою собственность, однако власти не шли нам навстречу. В начале двухтысячных, когда изменилось законодательство, владельцы гаражей пригласили кадастровых инженеров. Они провели работы, подготовили документы, необходимые для регистрации участка. В 2005 г. мы передали бумаги в администрацию, но они таинственным образом исчезли».
Вопрос повис в воздухе. До 2007 г. владельцы гаражей оплачивали аренду. Но, говорят, затем власть сменилась, а с ней и ситуация.
«Нам заявили, что наши гаражи неугодны в черте города и будут выноситься за его пределы, — рассказывает местный житель. — И повод для этого нашли: якобы наш кооператив расположен в охранной зоне памятника областного значения “Крестьянская изба” (старейшая постройка в городе). Что самое интересное, её поставили на кадастровый учёт позже, чем выделили землю под кооператив».
В общей сложности кадастровые работы проводили трижды: в 2004, 2014 и 2019 гг. Однако передача документов в администрацию ничего не давала. Жители обращались в суд, чтобы получить право на регистрацию собственности, но решение было не в их пользу.
"Нам сказали, что общественные интересы выше частных. И на этом основании нас выселяют, — рассказывает Анатолий Мазунин. — Мы обращались в прокуратуру, к депутату Госдумы, в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, пытались прийти к компромиссу, чтобы кооператив мирно сосуществовал с музеем. В один момент нам даже ответили, что такая возможность есть, и мы никак не мешаем музею. Однако оказалось, что для местных властей это решение не указ. В начале двадцатых мы обратились к главе округа за помощью. После этого на нас подали в суд за то, что мы не платим за землю. Насчитали 450 тыс. долга. А как платить, если наши права официально не признаны и договора аренды, который мы всеми силами пытались заключить, нет? С помощью грамотного юриста удалось сократить сумму до 50 тыс. руб. Но вопрос до сих пор не решили. Сейчас на участке осталось около 150 гаражей. Кто-то из владельцев умер, кто-то отстроил дом и перенёс конструкцию туда или сдался и разобрал её. На площадку подведено электричество, есть подъезд. От дома до гаражей владельцам идти 5−10 минут.
«Взамен власти предложили участок в чистом поле, — рассказывает Анатолий Мазунин. — Средств на то, чтобы протянуть туда коммуникации, проложить дорогу и благоустраивать территорию, нет».
Чей участок?
Ситуацию нам прокомментировали в администрации Чайковского округа. Там сообщили, что участок находится в муниципальной собственности. Там планируется строительство архитектурно-этнографического комплекса «Сайгатка».
«Речь идёт не о гаражном кооперативе, а о самовольно возведённых объектах, незаконно расположенных на городской земле, — считают в администрации. — Жителям предложено альтернативное место переноса объектов — в районе мясокомбината. С собственниками провели встречи, где все вопросы детально обговаривались. Людей уведомили о необходимости переноса незаконных построек».
Местные власти говорят, что их желание убрать кооператив с участка не противоречит федеральному и краевому законодательствам.
«Более того, пунктом 2.8.1. постановления № 252-п правительства Пермского края обозначен запрет рас- положения на территории гаражей. Запланировано расширение культурно-этнографического комплекса. На территории появятся сценическая и детская игровая площадки, летнее кафе с яблоневым садом, а также мастерские для показа основных занятий жителей села (по обработке льна, катанию вале- нок и предметов из шерсти, кузнечному делу)», — сообщили власти.
Местные жители не намерены сдаваться и планируют дальше защищать свои гаражи, не понимая, как они должны осваивать участок в поле.