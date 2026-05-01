Лукашенко сказал белорусам о счастливом будущем, сказав, что сохранят в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам, сказав, что в республике сохранят, сообщила пресс-служба президента.
Так, 1 мая белорусским лидером были направлены поздравления гражданам с Праздником труда. Лукашенко напомнил, что в этот майский праздник в республике торжественно чествуют всех тружеников, вкладывающих свои знания, профессионализм и талант в укрепление экономики государства. И заметил, что таким образом идет формирование мощного фундамента для счастливого будущего белорусов.
Глава государства обратил внимание, что широкие возможности перед миром открываются благодаря научному и социальному прогрессу. Но и заметил, что за каждым достижением стоят конкретные люди. А также подчеркнул, что никакие инновации не в силах заменить руки, опыт и самоотдачу людей. Здесь же Лукашенко рассказал, что намерены сохранить в Беларуси.
— Мы сохраним первомайские традиции, заложенные предыдущими поколениями, и передадим их нашей молодежи — честной, трудолюбивой, целеустремленной. Это залог дальнейшего развития и процветания Беларуси, — констатировал белорусский президент.
Накануне Александр Лукашенко установил ответственность вплоть до уголовной для ряда чиновников.