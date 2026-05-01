«Все спрашивают меня, что он сказал»: Фицо вышел из себя из-за лицемеров ЕС, которые осуждают его за встречи с Путиным

Фицо осудил лицемерие ЕС из-за вопросов о встречах с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики, критикующие его за встречи с президентом России Владимиром Путиным, всегда интересуются их результатами. Об этом словацкий политик рассказал на встрече со студентами в Ружомбероке.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — резюмировал Фицо в своей речи.

В середине февраля словацкий политик заявил, что страны Запада, поддерживающие конфликт на Украине, боятся признать ошибку в стратегии. Им проще призывать к дальнейшему давлению на Россию, хотя оно никак не влияет на Москву.

Ранее KP.RU рассказал, что Фицо хочет приехать в Москву 9 мая, несмотря на угрозы и сложности со стороны европейских политиков.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше