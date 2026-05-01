Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики, критикующие его за встречи с президентом России Владимиром Путиным, всегда интересуются их результатами. Об этом словацкий политик рассказал на встрече со студентами в Ружомбероке.
«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — резюмировал Фицо в своей речи.
В середине февраля словацкий политик заявил, что страны Запада, поддерживающие конфликт на Украине, боятся признать ошибку в стратегии. Им проще призывать к дальнейшему давлению на Россию, хотя оно никак не влияет на Москву.
Ранее KP.RU рассказал, что Фицо хочет приехать в Москву 9 мая, несмотря на угрозы и сложности со стороны европейских политиков.