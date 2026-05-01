Подмосковные города воинской славы

В Московской области четыре города носят почётное федеральное звание «Город воинской славы»: Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск. Каждый из них летом 1941 года принял на себя главный удар немецкой группы армий «Центр», рвавшейся к Москве.
Можайск: ключ к Москве.
Можайск называют «алтарём Отечества» — не случайно. Всего в 12 километрах от города находится Бородинское поле, где в 1812 году русская армия сдержала Наполеона. А в октябре 1941 года именно здесь проходила Можайская линия обороны — последний рубеж перед столицей. Почти 50 тысяч советских солдат, по разным данным, погибли в тех боях, навсегда оставшись в можайской земле.
В центре города, у Дворца спорта «Багратион», в 2015 году установили стелу «Город воинской славы». Четыре барельефа на её пилонах рассказывают о ратных подвигах можайцев на Куликовом поле, в сражениях с поляками в 1618 году, в Отечественной войне 1812 года и в боях 1941−1942 годов.
Наро-Фоминск: 66 дней на передовой.
В Наро-Фоминске осенью 1941 года линия фронта прошла прямо по реке Нара. 66 дней город оставался прифронтовым: немцы заняли часть города, но советские войска удерживали восточную сторону. Город бомбили, он лежал в руинах, но не сдался. 26 декабря 1941 года части 33-й армии генерала Ефремова полностью освободили Наро-Фоминск. В 1976 году город получил орден Отечественной войны I степени, а в 2009-м — звание «Город воинской славы».
Волоколамск: панфиловцы и Дубосеково.
С Волоколамском связано одно из самых известных сражений Московской битвы — здесь стояла насмерть 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова. В 7 км от города, у разъезда Дубосеково, 28 бойцов из его дивизии совершили бессмертный подвиг, остановив немецкие танки. Мемориальный комплекс в Дубосеково и музей Волоколамского кремля сегодня хранят память о тех событиях. В самом городе установлены бюсты генерала Панфилова и легендарного командира Бауыржана Момышулы — героя романа «Волоколамское шоссе».
Дмитров: разгром немцев у канала.
Дмитров стал северным щитом Москвы. В ноябре-декабре 1941 года в районе канала Москва — Волга развернулись ожесточённые бои. Немцам удалось захватить часть территории, но переправиться через канал они не смогли. Советские войска не только удержали рубеж, но и перешли в контрнаступление, отбросив врага от стен города.
Есть ещё 44 населённых пункта воинской доблести.
Помимо четырёх городов воинской славы, в регионе 44 населённых пункта носят областное звание «Населённый пункт воинской доблести». Среди них — Лобня, где у посёлка Красная Поляна фашисты подошли к Москве ближе всего (18 км от Кремля по прямой), но дальше пройти не смогли. В Дубосеково, Кубинке, Истре, Клину и десятках других мест каждая деревня, каждый перекрёсток хранит память о том страшном 1941-м.
Посетить эти города в майские праздники — не только дань уважения предкам, но и возможность воочию увидеть места, где решалась судьба страны.