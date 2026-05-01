Подмосковные города воинской славы

Можайск называют «алтарём Отечества» — не случайно. Всего в 12 километрах от города находится Бородинское поле, где в 1812 году русская армия сдержала Наполеона. А в октябре 1941 года именно здесь проходила Можайская линия обороны — последний рубеж перед столицей. Почти 50 тысяч советских солдат, по разным данным, погибли в тех боях, навсегда оставшись в можайской земле.