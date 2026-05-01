В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде

В Красноярском крае поезд Красноярск-Карабула задержался из-за ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 1 мая в Красноярском крае столкнулись на переезде пассажирский поезд с грузовиком. Авария произошла в 01:50 час 50 минут по местному времени на регулируемом переезде у станции Ингашская Красноярской железной дороги.

По официальным данным ее представителей, водитель грузовика с прицепом выехал на рельсы прямо перед пассажирским поездом № 306 Красноярск — Карабула. Машинист применил экстренное торможение, но для полной остановки состава ему не хватило времени. Столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Состав с рельсов не сошел. Однако поезд задержали в пути на три с половиной часа. На движение остальных составов авария не повлияла.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что ведомство проверит, как соблюдались безопасность на железнодорожном транспорте и права пассажиров. Причины аварии еще выясняются.