Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Праздником Весны и Труда

Губернатор пожелал профессиональных успехов и веры в себя.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 мая, вся страна отмечает Праздник Весны и Труда. С этим днем нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин, его слова передает пресс-служба областного правительства.

— Наши родители, бабушки и дедушки всегда с теплотой вспоминают первомайские демонстрации, когда люди выходили на улицы, чтобы разделить друг с другом радость созидания, — написал глава региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что область бережно хранит и приумножает трудовое наследие. Нижегородские заводы и фабрики выпускают товары, востребованные не только в России, но и за ее пределами. Производства все активнее осваивают цифровые решения и современное оборудование, но главным залогом успеха, по мнению губернатора, остаются квалифицированные кадры.

Именно поэтому особое внимание в области теперь уделяют подготовке молодых специалистов. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе колледжей и техникумов уже создано 16 образовательных кластеров, еще три появятся в ближайшие месяцы. Такая система позволяет студентам знакомиться с будущими работодателями прямо во время учёбы.

Отдельно Глеб Никитин отметил трудовые династии нижегородцев, которые передают любовь и преданность своей профессии на протяжении многих поколений. А в завершение обратился к жителям с личными словами.

— В Праздник Весны и Труда желаю вам профессиональных успехов и веры в себя, пусть всё задуманное получается!