Резонансное открытие: пристрастие к чаю «Эрл Грей» может навредить вашему здоровью

Популярные сорта чёрного чая, включая «Английский завтрак» и «Эрл Грей», могут представлять опасность для здоровья при регулярном употреблении. Учёные международной лаборатории выявили в этих напитках повышенный объём фторидов — солей фтороводородной кислоты. Данные, опубликованные «Газетой.ру» со ссылкой на исследование, показывают, что хотя в небольших дозах соединения фтора полезны для укрепления зубной эмали, их систематическое потребление способно привести к токсическим последствиям.
Особую тревогу у экспертов вызывает развитие флюороза — заболевания, при котором страдают не только зубы, но и костная ткань. Кроме того, избыточное накопление фторидов в организме может спровоцировать проблемы со щитовидной железой и нарушения обмена веществ. Причина кроется в самом растении: чайный куст Camellia sinensis активно накапливает фтор из почвы и воды, причём старые и низкорастущие листья содержат значительно более высокие концентрации этого элемента.
Парадоксальным образом именно бюджетные сорта чая, как правило, оказываются наиболее богатыми фторидами, поскольку для их производства чаще используют нижние, более зрелые листья. Это означает, что доступность напитка может оборачиваться скрытой угрозой для здоровья тех, кто выпивает по нескольку чашек в день на протяжении долгого времени. Исследователи призывают не отказываться от чая полностью, но внимательнее относиться к выбору сортов и контролировать объёмы потребления.
Ранее учёные сообщали и о положительных свойствах чёрного чая: полифенолы в его составе способствуют снижению веса, улучшают обмен веществ и положительно влияют на печень, уменьшая её жировое перерождение. Также напиток меняет в лучшую сторону состав кишечной микробиоты, увеличивая число нужных бактерий, и сокращая количество неблагоприятных микроорганизмов.
