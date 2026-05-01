Резонансное открытие: пристрастие к чаю «Эрл Грей» может навредить вашему здоровью

Парадоксальным образом именно бюджетные сорта чая, как правило, оказываются наиболее богатыми фторидами, поскольку для их производства чаще используют нижние, более зрелые листья. Это означает, что доступность напитка может оборачиваться скрытой угрозой для здоровья тех, кто выпивает по нескольку чашек в день на протяжении долгого времени. Исследователи призывают не отказываться от чая полностью, но внимательнее относиться к выбору сортов и контролировать объёмы потребления.