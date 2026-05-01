В Нижнем годовой лимит средств на жилищные сертификаты для сирот исчерпан

Согласно сведениям регионального министерства социальной политики, опубликованным ИА «Время Н», в бюджете Нижегородской области на 2026 год заложено более двух миллиардов рублей на решение жилищных вопросов детей-сирот.
С осени прошлого года на территории региона функционирует вспомогательный механизм господдержки, позволяющий совершеннолетним сиротам получать выплаты на покупку собственных квартир, при этом в текущем году объемы финансирования данной инициативы выросли вшестеро. Указанной областной преференцией уже успели воспользоваться 165 человек, которые смогли оформить жилье в свою собственность.
В профильном ведомстве уточнили, что к текущему моменту все денежные ресурсы, выделенные на данную меру поддержки в 2026 году, уже распределены. Соответственно, официальные лица подтвердили факт завершения выдачи всех запланированных на этот календарный период жилищных сертификатов. При этом в министерстве подчеркнули, что данные региональные выплаты представляют собой лишь альтернативный метод обеспечения граждан жильем.
Чиновники добавили, что за льготниками в любом случае сохраняется законная возможность претендовать на получение жилплощади в рамках действующих федеральных норм.