Названо воздействие токсинов и вредного климата на репродуктивную функцию

Новое исследование показало, что токсины и вредный климат являются вероятной причиной снижения фертильности. Исследователи обнаружили «тревожный» эффект одновременного воздействия на фертильность различных видов во всем мире.
Новое рецензируемое исследование показало, что одновременное воздействие токсичных химических веществ и последствий изменения климата, вероятно, создает дополнительный или синергетический эффект, который увеличивает репродуктивный вред и может способствовать широкому глобальному снижению рождаемости, пишет The Guardian.
В обзоре научной литературы рассматривается, как химические вещества, разрушающие эндокринную систему, которые часто содержатся в пластике, в сочетании с последствиями изменения климата, такими как тепловой стресс, связаны со снижением плодовитости у различных видов во всем мире, в том числе у людей, диких животных и беспозвоночных.
Хотя репродуктивный вред каждой из этих проблем в отдельности хорошо изучен, существует мало исследований о том, что происходит, когда живые организмы подвергаются и тому, и другому воздействию. Вместе эти две проблемы, вероятно, представляют большую угрозу для фертильности, и совокупный эффект является «тревожным», — комментирует Сюзанна Брандер, ведущий автор исследования и преподаватель Университета штата Орегон.
«Вы подвергаетесь воздействию не одного, а двух факторов стресса одновременно, и оба они могут повлиять на вашу фертильность, и, в свою очередь, общее воздействие будет немного хуже», — отмечает Брандер. В статье было рассмотрено 177 исследований, пишет The Guardian.
Шанна Свон, соавтор новой статьи, выступила одним из авторов новаторского исследования 2017 года, которое показало, что уровень сперматозоидов у мужчин в западных странах за четыре десятилетия снизился более чем на 50%. Другие исследования показали, что рождаемость среди людей снижается аналогичными темпами.
Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете ранее пришел к выводу, что мир приближается к «будущему с низкой рождаемостью», когда к 2050 году более чем в трех четвертях стран коэффициент воспроизводства населения будет ниже.
Авторы новой статьи сосредоточились на воздействии химических веществ, разрушающих эндокринную систему, включая микропластик, бисфенол, фталаты и Pfas. Считается, что они вызывают целый ряд серьезных проблем с репродуктивной системой, нарушают гормональный фон и являются потенциальной причиной снижения фертильности.
Сюзанна Брандер отмечает, что вред этих химических веществ часто одинаков для всех организмов, от беспозвоночных до человека. Например, фталаты связаны с изменением формы сперматозоидов у беспозвоночных, сперматогенезом у грызунов и снижением количества сперматозоидов у людей. Аналогичным образом, считается, что ПФК влияют на качество спермы, и оба они связаны с нарушением гормонального фона. Эти химические вещества широко распространены в потребительских товарах, поэтому люди часто подвергаются их регулярному воздействию.
Между тем, предыдущие исследования показали, что повышение температуры, снижение уровня кислорода и тепловой стресс, наряду с другими проблемами, связанными с изменением климата, также могут усугубить бесплодие.
Было обнаружено, что тепловой стресс влияет на гормональный фон человека и связан со сперматогенезом у грызунов и быков. Исследования показывают, что температура также играет роль в определении пола у рыб, рептилий и амфибий. Биологический вид эволюционировал, чтобы выбирать пол, который он производит, частично в зависимости от температуры, и нагревающаяся планета может «слишком сильно подтолкнуть его в том или ином направлении, что сводит на нет это эволюционное преимущество», — отметила Брандер.
Аналогичным образом, многие эндокринные нарушения могут изменить определение пола в окружающей среде.
В ходе исследования были выявлены некоторые перекрывающиеся последствия химического воздействия и изменения климата для таксономических групп — от беспозвоночных до человека. Например, воздействие на птиц повышенной температуры, ПФАС, хлорорганических соединений и пиретроидов по отдельности может привести к аномалиям сперматозоидов, увеличению смертности птенцов, аномалиям яичек и сокращению популяции.
«Что происходит, если они подвергаются воздействию более чем одного из этих факторов стресса одновременно? Этот вопрос практически не изучался. Даже если не было проведено большого количества исследований, рассматривающих эти факторы одновременно, если у вас есть два разных фактора, которые вызывают один и тот же неблагоприятный эффект, то есть вероятность, что они будут дополнять друг друга», — указывает Брандер.
Кэти Пелч, старший научный сотрудник некоммерческой организации «Совет по защите природных ресурсов», которая не участвовала в исследовании, сказала, что авторы проанализировали высококачественные научные данные. По ее словам, она хотела бы увидеть больше примеров совпадения воздействий, но все же согласилась с общей посылкой.
«Вполне вероятно, что несколько факторов стресса будут иметь, по крайней мере, аддитивный эффект, даже если они имеют разные механизмы причинения вреда», — добавила Пелч.
Решение системных проблем могло бы заключаться в сдерживании изменения климата и сокращении использования токсичных химических веществ. В исследовании приводится глобальное сокращение использования ДДТ и ПХД, достигнутое в рамках Стокгольмской конвенции, в качестве примера эффективной меры, но, по словам Сюзанны Брандер, требуется гораздо больше.
«В обеих областях имеется достаточно доказательств, чтобы принять меры по уменьшению нашего воздействия на планету», — сказала она.