Россиян предупредили о новом способе мошенничества: аферисты нацелились на пенсионеров

Мошенники обманывают российских пенсионеров, представляясь представителями государственных служб. По стране прокатилась новая волна попыток нажиться на людях преклонного возраста. Об этом стало известно 1 мая из материалов МВД РФ.
Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками отдела кадров бывшего работодателя, и сообщают о надбавке к пенсии. Затем они просят продиктовать код из СМС, якобы для записи в пенсионный фонд.
Но на этом афера не заканчивается. Жертве звонит человек, представляющийся следователем ФСБ, и сообщает, что мошенники пытались оформить кредит, но их действия были предотвращены. А дальше аферисты, нацеленные на обман пенсионеров, работают по привычной схеме.
Опасность схемы в том, что даже если пенсионер понял, что его хотят обмануть, мошенники не сдаются. Они продолжают давление и действуют уже не по скрипту, а подходя к каждому случаю индивидуально. Аферисты делают всё, чтобы жертва впала в панику и начала оформлять кредиты, передавая деньги подставным лицам.
