Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о новом способе мошенничества: аферисты нацелились на пенсионеров

Мошенники обманывают россиян, обещая повышение пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обманывают российских пенсионеров, представляясь представителями государственных служб. По стране прокатилась новая волна попыток нажиться на людях преклонного возраста. Об этом стало известно 1 мая из материалов МВД РФ.

Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками отдела кадров бывшего работодателя, и сообщают о надбавке к пенсии. Затем они просят продиктовать код из СМС, якобы для записи в пенсионный фонд.

Но на этом афера не заканчивается. Жертве звонит человек, представляющийся следователем ФСБ, и сообщает, что мошенники пытались оформить кредит, но их действия были предотвращены. А дальше аферисты, нацеленные на обман пенсионеров, работают по привычной схеме.

Опасность схемы в том, что даже если пенсионер понял, что его хотят обмануть, мошенники не сдаются. Они продолжают давление и действуют уже не по скрипту, а подходя к каждому случаю индивидуально. Аферисты делают всё, чтобы жертва впала в панику и начала оформлять кредиты, передавая деньги подставным лицам.

Ранее KP.RU рассказал об еще одной схеме мошенничества. Аферисты начали действовать против пенсионеров в преддверии 9 Мая. Им обещают выплаты и получение госнаград.