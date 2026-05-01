В Ростовской области 1 мая не запланировали выжиганий растительности

1 мая в Ростовской области не будут проводить выжигания сухой растительности. Решение связано с установлением особого противопожарного режима, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В четверг, 30 апреля, специалисты потушили девять техногенных пожаров, ликвидировали последствия пяти ДТП.
Выезжали 184 человека, 46 единиц техники.
