Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вахтовик из Ростовской области пропал при обвале на руднике под Магаданом

Николай планировал, что это будет его последняя командировка.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области ищут среди попавших под обвал на руднике под Магаданом. Об этом KP.RU рассказали родные вахтовика.

Трагедия произошла днем 30 апреля на Кадыкчанском разрезе. Сошла горная масса. Под завалами оказались восемь человек. Среди них были жители Магаданской области и других регионов.

Один из пропавших — Николай из Ростовской области. Он работал водителем буровой установки. Об этом рассказал его родственник Олег.

Николай уехал на вахту еще осенью, рассчитывая, что это будет его последняя командировка. Дома его ждали ближе к лету — через месяц он должен был вернуться. У мужчины большая семья: жена, дети, внуки.

Информации о ходе поисков пока мало. На месте работают горноспасатели, сотрудники МЧС и медики. Задействована тяжелая техника. Специалисты разбирают угольную массу.

По предварительным данным, причиной обвала стало таяние вечной мерзлоты. Ученые также не исключают, что повлияло таяние снега. Зима на Колыме выдалась очень снежной.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

