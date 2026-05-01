Археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург

Археолога задержали в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. Работы велись с разрешения украинских властей до 2014 года, однако после присоединения полуострова к РФ лицензии стал выдавать российский Минкульт. Суд в Польше в марте одобрил экстрадицию Александра Бутягина на Украину.