Археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург

Археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина».

«Александр Бутягин дома, в Петербурге… Ваши совместные усилия позволили обеспечить Александру юридическую помощь и поддержку в заключении — и моральную, и материальную. Благодаря вам возник общественный и медийный резонанс, который помог Александру выйти на свободу», — указано в публикации.

Польша освободила Александра Бутягина из тюрьмы 28 апреля в рамках обмена с Белоруссией по схеме «пять на пять». Обмен прошел по соглашению спецслужб семи стран.

Археолога задержали в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. Работы велись с разрешения украинских властей до 2014 года, однако после присоединения полуострова к РФ лицензии стал выдавать российский Минкульт. Суд в Польше в марте одобрил экстрадицию Александра Бутягина на Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Археологу нашли эквивалент».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше