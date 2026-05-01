Медучреждения Подмосковья получили 35 аппаратов УЗИ с начала года

Подмосковные медицинские учреждения с начала года получили 35 аппаратов УЗИ при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Оборудование установили в Химкинской, Щелковской, Наро-Фоминской, Истринской и других больницах, а также в перинатальных центрах. Аппараты используют для проведения исследований по целому ряду направлений, в том числе по гинекологическому, кардиологическому и урологическому.
«Мы продолжаем обновлять парк медицинского оборудования в медучреждениях — это важно для тщательного выявления множества заболеваний и проведения эффективного лечения. С начала этого года в больницы и поликлиники региона поставлено 35 новых аппаратов УЗИ на сумму свыше 400 миллионов рублей, до конца года поступит еще 80», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.