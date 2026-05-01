Возле Нового Оскола в Белгородской области отремонтируют участок дороги

Участок трассы «Обход города Новый Оскол» — Белый Колодезь отремонтируют в Белгородской области. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.
Работы проведут на отрезке протяженностью 4,6 км. Там заменят асфальт, укрепят обочины, обновят железобетонные трубы, установят дорожные знаки и сигнальные столбики. Помимо этого, на отрезке трассы планируют оборудовать автобусные остановки, проложить тротуары, смонтировать два светофора, искусственные неровности и ограждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.