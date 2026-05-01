Вблизи башкирского села Байгильдино высадили 8 тысяч молодых деревьев

Лесоводы, волонтеры, ветераны, представители российской власти и главы зарубежных дипломатических миссий укоренили сеянцы липы, сосны и ясеня.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Сад памяти» прошла вблизи села Байгильдино в Башкирии при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники укоренили 8 тысяч сеянцев сосны, липы и ясеня, сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.

Мероприятие посетили лесоводы, волонтеры, представители российской власти и главы зарубежных дипломатических миссий. Также высаживать деревья помогали ветераны. Среди них был участник специальной военной операции, оператор БПЛА с позывным «Мультик».

«Сегодняшнее единство — представителей власти, дипломатического корпуса, ветеранов и детей — еще раз доказывает, насколько сильна в нашем народе связь поколений. Благодарю каждого, кто присоединился к нам! Мы не просто восстанавливаем лесной фонд, мы создаем живое наследие. Пусть этот “Лес Героев” растет под мирным небом, долгие годы храня память о великих подвигах сынов нашего Отечества!» — сказал министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

