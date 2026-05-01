«Приобрела кое-что нужное»: домработница рассекретила мнение Пугачевой о маме Киркорова

Филиппу Киркорову — 59! С днём рождения отечественного поп — короля поздравила, в числе прочих, и знаменитая звездная домработница Людмила Дороднова, которую все называют просто Люсей. В беседе с корреспондентом «МК» Люся рассказала о главных людях в жизни артиста и о его вкусовых предпочтениях.
— Желаю Филиппу всего необходимого, — сказала Люся корреспонденту «МК» — Он действительно нормальный человек. Далеко ходить не надо, когда коснулось меня, он мне не отказал в помощи. Благодаря Филиппчику приобрела кое — что нужное для себя. У меня с ним очень хорошие отношения, — делится Люся. — Мы с ним ладили под одной крышей, когда я у него работала, не просто хорошо, а здорово!
— Каким блюдом вы обычно радовали Филиппа Бедросовича в день его рождения?
— Никаким, он всегда отмечает в ресторане, как и в этот раз. А вообще -то, я ему готовила. Он любит сыр, ему нравится, чтобы всё было с чесноком.
— Хороший он парень, — продолжает отзываться о Киркорове Дороднова. — Он заботился о своих родителях. Мама Филиппа была для сына него дороже всех, Виктория ушла 30 апреля в день рождения сына. В принципе Викторию я не знала, — признаётся Люся. — Мне Алла Пугачева, когда я у нее работала, о ней рассказывала. «Мама у Филиппа очень хороший человек», — отзывалась Алла о Виктории. — После ухода мамы, Филипп никогда не оставлял отца, который в нём души не чаял. Он хотел, чтобы папа ни в чём не нуждался, чтобы концерты у него были. Как у Аллы Пугачёвой настольная книга «Мастер и Маргарита», так для Филиппа, как я считаю, настольной книгой был Бедрос. Филипп по всем вопросам: от музыкальных до бытовых обращался к папе. Он и хозяйственник был хороший. Бедрос и ботинки чинил, и полки делал, и даже обед мог сварить. Старший Киркоров много знал, ему нравилось рассказывать о жизни, любил чтобы его слушали.
— А что любит Филипп?
— Филипп любит, чтобы его любили. Он артист-то не маленький! Больше у нас такого нет. Я считаю его номером один.