«Приобрела кое-что нужное»: домработница рассекретила мнение Пугачевой о маме Киркорова

— Хороший он парень, — продолжает отзываться о Киркорове Дороднова. — Он заботился о своих родителях. Мама Филиппа была для сына него дороже всех, Виктория ушла 30 апреля в день рождения сына. В принципе Викторию я не знала, — признаётся Люся. — Мне Алла Пугачева, когда я у нее работала, о ней рассказывала. «Мама у Филиппа очень хороший человек», — отзывалась Алла о Виктории. — После ухода мамы, Филипп никогда не оставлял отца, который в нём души не чаял. Он хотел, чтобы папа ни в чём не нуждался, чтобы концерты у него были. Как у Аллы Пугачёвой настольная книга «Мастер и Маргарита», так для Филиппа, как я считаю, настольной книгой был Бедрос. Филипп по всем вопросам: от музыкальных до бытовых обращался к папе. Он и хозяйственник был хороший. Бедрос и ботинки чинил, и полки делал, и даже обед мог сварить. Старший Киркоров много знал, ему нравилось рассказывать о жизни, любил чтобы его слушали.