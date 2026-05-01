Что происходит со здоровьем дочери Миронова: Мария Голубкина раскрыла диагноз

Актриса Мария Голубкина появилась на кинопремьере и пообщалась с журналистами, чего давненко уже не делала. Артистка вдруг разоткровенничалась и выдала довольно неожиданные подробности своей жизни. В частности, рассказала о расстройстве сна, которое у неё, оказывается, есть.
«У меня гиперсомния: могу лечь в 8 вечера, проснуться в 10 утра и подумать, что надо бы ещё поспать. Но это не депрессия. С депрессией разве так спят? К тому же, я поддерживаю здоровье, слежу за ним. Я на витаминках, плюс прохожу чек-ап постоянно. Но сложилась такая ситуация, что деньги взяли, а ничего не нашли, обидно даже, — сокрушалась Мария, улыбаясь. — Нет, конечно, я радовалась, но подумала: ни фига себе, как дорого стоит здоровье! Я обследование делала в Израиле. Там, конечно, дорого, но так круто. Всем рекомендую: обдерут как липку».
Кроме того, что Голубкина регулярно обследуется и пьёт витамины, она ещё предпочитает и другие методы сохранения здоровья.
«Люблю массаж, баню, здоровый сон и вкусную еду. Главное — свежую», — сообщила актриса.
Напомним, что несколько лет назад Мария Голубкина официально заявила, что она родная дочь Андрея Миронова, а фамилию получила другую, потому что не была рождена в браке её мамы с Мироновым: тогда он был женат на Екатерине Градовой, маме Марии Мироновой. О том, что отец Голубкиной известный актёр, она на самом деле знала с детства.