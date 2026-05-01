В Подмосковье открыто наследственное дело после смерти актера Романа Попова

В Подмосковье после смерти российского актера Романа Попова открыли наследственное дело. Его ведет нотариус в подмосковном Красногорске.
«Попов Роман Алексеевич… Наследственное дело открыто», — пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующие материалы.
Роман Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет. Причиной смерти стали осложнения после проведенной химиотерапии на фоне рака мозга. Актер наиболее известен по роли Игоря Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублевки». В августе 2025 года у актера случился рецидив болезни. Он ослеп на один глаз, плохо видел вторым, у артиста тогда снизился слух.
Ранее KP.RU писал, что дом актера Романа Попова был выставлен на продажу за 52 миллиона рублей. Его вдова, работающая учительницей, скорее всего, не смогла бы содержать дорогую недвижимость. Объявление о продаже жилья разместил сам артист незадолго до своей смерти. Он очень спешил построить большой дом для своей семьи. Это ему удалось, однако болезнь внесла свои коррективы. Супруга Попова планировала перебраться с детьми после реализации коттеджа в квартиру.