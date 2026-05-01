В Нижнем Новгороде появится центр мирового уровня по технологиям долголетия

В Нижнем Новгороде откроют научный центр мирового уровня «Медицина здорового долголетия и когнитивные технологии». В нём учёные будут разрабатывать персональные методы диагностики старения, создавать современные медицинские изделия для выявления и коррекции ранних признаков заболеваний мозга, а также заниматься технологиями управления биологическим возрастом человека. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Разработки центра планируют внедрять в 500 Центрах медицины здорового долголетия, которые появятся в России к 2027 году.
Как отметил руководитель центра, директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко, цель проекта — не только изучать процессы старения, но и научиться управлять ими. Это поможет увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году.
Проект получил государственную поддержку — на его реализацию в 2026—2030 годах направят 1,16 млрд рублей. ННГУ будет работать совместно с МГТУ им. Баумана, Российским центром неврологии и РНЦХ им. Б. В. Петровского.
