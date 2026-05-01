Первую Ставропольскую неделю моды посетили более 2 тысяч гостей

На ней презентовали коллекции одежды, отражающие культурный код регионов России.

Свыше 2 тыс. человек посетили первую Ставропольскую неделю моды, которая прошла 25−26 апреля в Пятигорске, сообщили в краевом правительстве. Организация таких мероприятий способствует развитию местных брендов, что отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На неделе моды собрались представители всего юга страны, а также Московской области, Санкт-Петербурга и Чувашии. Через свои модные коллекции дизайнеры 32 брендов продемонстрировали культурный код регионов.

«Продолжим поддерживать местные таланты и дальше, тем более что на Ставрополье развивается более 600 представителей модной индустрии. Направление формирует спрос на новые идеи и объединяет искусство и дизайн, фотографию, рекламу и маркетинг, промыслы и ремесла. Видим запрос от ставропольских творцов в продвижении своих товаров, а значит, востребованность наших мер поддержки предпринимателей будет только расти», — отметил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.