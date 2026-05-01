В Людинове Калужской области благоустроят площадь Победы

Там проложат удобные пешеходные маршруты, разобьют сад, проведут озеленение, установят скамейки и теневые навесы.

Площадь Победы в Людинове преобразят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Специалисты проложат там удобные пешеходные маршруты и поделят само пространство на различные зоны. Также там приведут в порядок парадную лестницу и разобьют сад, установят скамейки, теневые навесы, засеют декоративные травы и укоренят кустарники.

«Реализация проекта сформирует единый пешеходный каркас, качественно улучшив городскую среду, создаст новые сценарии досуга для жителей и станет стимулом для развития малого бизнеса, а также привлечет инвестиции в дальнейшее благоустройство», — добавили в министерстве.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.