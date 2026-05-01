Опасные приложения: что нужно удалить со смартфона для защиты

Ваш смартфон — это банк, фотоальбом и блокнот с паролями в одном устройстве. Хотели бы вы отдать все это незнакомцам? Если нет, волгоградцам стоит проверить, какие приложения живут в телефоне и не передают ли они данные третьим лицам. Даже программы из официального Google Play могут следить за вами и показывать рекламу на основе ваших перемещений.
Начните с чистки списка программ. Удалите все, чем не пользуетесь: приложения «на один раз», забытые утилиты и те, что давно не обновлялись. Особое внимание — программам вроде «Кто заходил на мою страницу ВКонтакте». Они не показывают гостей, зато отправляют ваши данные, в том числе на турецкие серверы.
Что удалять в первую очередь? Во-первых, «чистильщики» и ускорители типа Speed Cleaner или Phone Cleaner. Android сам управляет кэшем, а эти программы лишь собирают информацию и показывают рекламу. Во-вторых, сомнительные менеджеры паролей: Simple Password Manager, Password Generator & Manager. Они могут пересылать ваши пароли неизвестно куда. Безопаснее использовать встроенные средства Android или проверенные сервисы вроде Google Passwords.
В-третьих, «безобидные» помощники: фонарики (Super Flashlight), сканеры QR-кодов, спидометры, пасьянсы, обои и видеоредакторы. Они часто просят доступ к функциям, которые им не нужны: звонкам, микрофону, геолокации.
В-четвертых, бьюти-редакторы вроде Beauty Camera Plus или Slimming Photo Editor. Они требуют доступ к фото, камере и контактам, а потом отправляют данные на неизвестные серверы.
Как защитить себя? Удаляйте лишнее, проверяйте разрешения: если фонарик просит доступ к контактам — это тревожный знак. Скачивайте приложения только из Google Play, а не из каналов. Отдавайте предпочтение известным разработчикам: Google, Microsoft, Adobe. Установите антивирус — даже бесплатные версии Kaspersky, Avast или Dr.Web помогут вовремя заметить угрозу.
Потратьте 10 минут на проверку смартфона — и сэкономите нервы, время и, возможно, деньги. Ваш телефон должен быть под вашим контролем, а не под присмотром посторонних. — пишет канал Pochinka_blog.
