В Башкирии первый электропоезд «Финист» отправился в Белорецк

«Это важное событие для жителей и гостей республики», — подчеркнула министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Раньше путь от Уфы до Белорецка занимал больше 6 часов — на станции Инзер приходилось совершать долгую остановку для смены тока и перецепки вагонов.
Теперь «Финист» переключается между видами тока автоматически. Поэтому исключается необходимость в перецеплении вагонов. Кроме того, «Финист» способен развивать скорость до 160 километров в час, и постепенно, в течение 2026 года, время в пути на этом маршруте сократится до четырех часов.
«Благодарю Главу Башкортостана Радия Хабирова за поддержку развития железнодорожного сообщения в республике. Работа по улучшению транспортного обслуживания жителей продолжается. Желаю всем комфортных и приятных поездок на новом “Финисте”», — подытожила Любовь Минакова.