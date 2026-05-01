В Башкирии первый электропоезд «Финист» отправился в Белорецк

На железнодорожном вокзале башкирской столицы состоялся запуск нового двухсистемного электропоезда «Финист» по маршруту Уфа — Белорецк. Об этом сообщила глава минтранса региона Любовь Минакова.

Источник: Башинформ

«Это важное событие для жителей и гостей республики», — подчеркнула министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Раньше путь от Уфы до Белорецка занимал больше 6 часов — на станции Инзер приходилось совершать долгую остановку для смены тока и перецепки вагонов.

Теперь «Финист» переключается между видами тока автоматически. Поэтому исключается необходимость в перецеплении вагонов. Кроме того, «Финист» способен развивать скорость до 160 километров в час, и постепенно, в течение 2026 года, время в пути на этом маршруте сократится до четырех часов.

«Благодарю Главу Башкортостана Радия Хабирова за поддержку развития железнодорожного сообщения в республике. Работа по улучшению транспортного обслуживания жителей продолжается. Желаю всем комфортных и приятных поездок на новом “Финисте”», — подытожила Любовь Минакова.