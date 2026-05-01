Медицинская помощь второй категории

А законопроект предусматривает, что врачам с категорией аккредитация автоматически продлевается на пять лет. Одна гора с плеч — пусть и бумажная, но ох какая тяжелая! Наличие категории предполагает, что доктор знает и умеет больше, чем его неаттестованные коллеги. Но не стоит преувеличивать ее значение, воспринимать как свидетельство профессионализма, медицинский знак качества. Ведь на что смотрит квалификационная комиссия? Врачебный стаж (для высшей категории — десять лет), формальный отчет о работе за последние три года и результат тестового задания (достаточно 70 процентов правильных ответов). Этого явно недостаточно, чтобы оценить знания и профессиональные навыки специалиста.
В 1964 году, когда начали присваивать категории, стояла глобальная цель — стимулировать доктора учиться, узнавать новое. Врачам с категорией доплачивали от 10 до 30 процентов оклада, поэтому получить ее стремились все. Но сегодня картина совсем другая. В частных клиниках платят за работу, за принятых больных, а не за бумажку в отделе кадров. А для врачей государственных больниц и поликлиник более значимы другие выплаты. Конечно, выбирая себе врача, многие больные по-прежнему ориентируются на его категорию. Но теперь в ходу и другие, более современные инструменты врачебного маркетинга — отзывы и рейтинги. Именно они в первую очередь формируют репутацию доктора. А категория потеряла былую привлекательность. Прагматики вообще не подают на нее документы.
И как тут не задаться вопросом, нужны ли врачебные категории вообще? Этот рудимент советского здравоохранения встречается лишь в странах бывшего СССР, да и то не во всех. За границей категорий не присваивают. В конкурентной среде доктор вынужден все время учиться, иначе его не возьмут на престижную высокооплачиваемую работу (в Москве — точно). Но, может быть, категорию следует рассматривать как признание заслуг, почетное звание? Так ведь звания присваивают пожизненно, а неподтвержденную категорию через пять лет снимут. Кому нужны формальные, чаще всего не имеющие ничего общего с реальностью отчеты о работе, написанные… самими врачами?
Разве что расплодившимся фирмам-помогайкам, рекламу которых легко найти в интернете. За немалую мзду (от 15 до 50 тысяч рублей за полное сопровождение «под ключ») они берут на себя бумажную работу и готовят клиента к прохождению теста (это не учеба, а натаскивание на конкретные вопросы!). Положительный результат гарантируют.
И еще. Высшая категория — это хотя бы звучит гордо и убедительно. Такое свидетельство можно смело вешать на стену в кабинете. А врач второй категории? Невольно вспоминается пресловутая осетрина второй свежести. По документам вроде все в порядке, есть и лечиться можно… Но как-то не вдохновляет.