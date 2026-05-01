Медицинская помощь второй категории

В 1964 году, когда начали присваивать категории, стояла глобальная цель — стимулировать доктора учиться, узнавать новое. Врачам с категорией доплачивали от 10 до 30 процентов оклада, поэтому получить ее стремились все. Но сегодня картина совсем другая. В частных клиниках платят за работу, за принятых больных, а не за бумажку в отделе кадров. А для врачей государственных больниц и поликлиник более значимы другие выплаты. Конечно, выбирая себе врача, многие больные по-прежнему ориентируются на его категорию. Но теперь в ходу и другие, более современные инструменты врачебного маркетинга — отзывы и рейтинги. Именно они в первую очередь формируют репутацию доктора. А категория потеряла былую привлекательность. Прагматики вообще не подают на нее документы.