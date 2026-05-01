В Красноярском крае стартовала акция «Сад памяти»

К акции «Сад памяти» присоединились жители, волонтеры и сотрудники лесничеств. Так, в Ермаковском муниципальном округе высадили молодые ели, а в Минусинске — дубы и липы. — Сотрудники нашего лесничества вместе с юными помощниками высаживали деревья на территории детского сада. Ребята с большим энтузиазмом включились в процесс. Важно с раннего возраста прививать детям понимание ценности лесов и необходимости их восстановления. Каждое посаженное дерево — это вклад в здоровое будущее планеты, — сказал директор Минусинского лесничества Евгений Добрынин. Акция традиционно объединяет разные поколения: участие принимают школьники, семьи с детьми, представители общественных организаций. В 2026 году в крае планируется провести более 60 мероприятий и высадить около 20 тысяч деревьев и кустарников. «Сад памяти» проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Его главная цель — высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в российских городах создают аллеи в честь участников специальной военной операции. Даты посадок могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Актуальную информацию можно найти на интерактивной карте на сайте сад-памяти.рф, выбрав Красноярский край. Там же размещены контакты координаторов акции в территориях. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал участникам предоставляют на месте. Специалисты лесного хозяйства помогают и показывают, как правильно высаживать деревья, чтобы они прижились и выросли.