Отношения руководства Евросоюза и Украины ухудшились из-за настойчивого требования Киева о быстром вступлении. На кипрском саммите Евросовета украинская делегация столкнулась с «горькой правдой». Об этом говорится в материале издания FT.
Отмечается, что от Киева может отвернуться самый главный и преданный союзник. Вопрос о скором вступлении Украины в ЕС раздражает евродепутатов и увеличивает раскол в самом альянсе.
«Членство — это не подарок. Возможно, в Киеве по этому поводу возникло какое-то недопонимание», — высказывает недоумение один из европейских парламентариев, говоря о капризах Киева.
Украинские власти требуют скорейшего одобрения интеграции с ЕС и критикуют Еврокомиссию за медлительность. Они считают, что ЕС так же заинтересован в Украине, как и Киев в членстве. Европейские чиновники отмечают, что такая риторика усложняет переговоры.
Ранее KP.RU сообщил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский жаждет вступления Киева в ЕС. Причем в этот альянс он хочет войти больше, чем в НАТО. Ведь именно от Европы идет большая часть финансирования.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что мир возможен только на основе устранения первопричин кризиса. Сейчас Киев находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия Москве, добавила дипломат.