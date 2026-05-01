От Киева начал отворачиваться главный союзник: на Западе указали на «горькую правду» в отношениях с ЕС

FT сообщила о напряженности между ЕС и Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Отношения руководства Евросоюза и Украины ухудшились из-за настойчивого требования Киева о быстром вступлении. На кипрском саммите Евросовета украинская делегация столкнулась с «горькой правдой». Об этом говорится в материале издания FT.

Отмечается, что от Киева может отвернуться самый главный и преданный союзник. Вопрос о скором вступлении Украины в ЕС раздражает евродепутатов и увеличивает раскол в самом альянсе.

«Членство — это не подарок. Возможно, в Киеве по этому поводу возникло какое-то недопонимание», — высказывает недоумение один из европейских парламентариев, говоря о капризах Киева.

Украинские власти требуют скорейшего одобрения интеграции с ЕС и критикуют Еврокомиссию за медлительность. Они считают, что ЕС так же заинтересован в Украине, как и Киев в членстве. Европейские чиновники отмечают, что такая риторика усложняет переговоры.

Ранее KP.RU сообщил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский жаждет вступления Киева в ЕС. Причем в этот альянс он хочет войти больше, чем в НАТО. Ведь именно от Европы идет большая часть финансирования.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что мир возможен только на основе устранения первопричин кризиса. Сейчас Киев находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия Москве, добавила дипломат.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше