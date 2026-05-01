В Хабаровском крае военные устроили праздник для 101-летнего ветерана

В Хабаровском крае военнослужащие Восточного военного округа организовали праздничное мероприятие для 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Ласькова, — сообщает пресс-служба ВВО.
Торжество прошло накануне 9 Мая с участием военных и школьников из посёлка Корсаково. Для ветерана устроили настоящий выездной концерт: артисты в форме красноармейцев выступали прямо с импровизированной сцены на базе «КамАЗа». Звучали песни военных лет, были танцы — без сцены, но с настроением, как это и бывает в таких встречах.
После концерта Юрий Михайлович вместе с участниками мероприятия возложил цветы к памятнику маршалу войск связи Ивану Пересыпкину. Затем встреча продолжилась уже в более тихом, но не менее символичном формате — ветеран и школьники высадили деревья в рамках акции «Сад памяти».
Завершилось всё чаепитием. За столом Юрий Ласьков делился воспоминаниями о фронте и жизни после войны — без громких слов, но с той самой интонацией, которая и есть настоящая история.
Юрий Михайлович родился в 1925 году в Московской области. В начале войны работал на заводе, ремонтируя технику для фронта, затем прошёл снайперское училище и оказался на передовой под Курском. Был ранен, после чего продолжил службу уже на Дальнем Востоке.
После войны связал жизнь с Хабаровском — работал в локомотивном депо, а позже создал музей его истории. В 2025 году ветеран получил звание «Заслуженный ветеран Хабаровского края».