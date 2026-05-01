В Хабаровском крае военные устроили праздник для 101-летнего ветерана

Торжество прошло накануне 9 Мая с участием военных и школьников из посёлка Корсаково. Для ветерана устроили настоящий выездной концерт: артисты в форме красноармейцев выступали прямо с импровизированной сцены на базе «КамАЗа». Звучали песни военных лет, были танцы — без сцены, но с настроением, как это и бывает в таких встречах.