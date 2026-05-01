Из Казани открылся новый речной рейс в Набережные Челны

«Хочется, чтобы на этом “Флот РТ” не останавливался, чтобы это была наша традиция — каждый год открывать новые направления и радовать пассажиров. В добрый путь! Хорошей погоды, попутного ветра и семь футов под килем!» — сказал он.
Лизалин также попросил первых пассажиров нового рейса после поездки поделиться своими впечатлениями и пожеланиями. «Наша команда хотела бы получить от вас обратную связь — понравилось или нет, нужно что-то изменить или добавить», — отметил он.
На маршруте задействованы современные суда на подводных крыльях «Метеор-2020». В пути они совершают остановки в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. В каждом городе для пассажиров разработаны специальные экскурсионные программы.
Из Казани судно отправляется по пятницам и субботам, а из Набережных Челнов — по субботам и воскресеньям.
Из столицы Татарстана «Метеор» отходит в 8:30. В 11:35 он будет в Чистополе, в 13:20 — в Нижнекамске, в 13:35 — в Елабуге. В Набережные Челны судно прибывает в 14:20.
Из Набережных Челнов «Метеор» отправляется в 13 часов. В Елабугу он прибывает в 13:45, в Нижнекамск — в 14 часов, в Чистополь — в 15:45, в Казань — в 18:50.
Стоимость билетов зависит от дальности поездки. Полный билет от Казани до Набережных Челнов обойдется в 2 тыс. рублей. Дети до пяти лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места.
Действуют льготы для пенсионеров, студентов, детей в возрасте от 5 до 10 лет, многодетных семей, людей с инвалидностью и участников СВО. Приобрести билеты можно на официальном сайте компании «Флот РТ» и в кассах Казанского речного вокзала.