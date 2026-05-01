Приморцев назвали самыми дисциплинированными плательщиками штрафов на ДВ

В комментариях посетители «Дрома» делились личным опытом. «Если сразу не оплатить, есть риск просто забыть и получить блокировку карты. Однажды пропустил штраф и ходил по приставам — удовольствие ниже среднего, — написал автолюбитель из Новосибирска. — Поэтому плачу сразу, как пришло уведомление». Его поддержали почти 200 пользователей. Водители также советуют подключить подписку на уведомления о штрафах в мобильном банке: «Во всех банках можно найти “штрафы по СТС или ВУ”, нажимаешь подписку, и они сами приходят». Это позволяет не пропускать срок льготной оплаты и избавляет от общения с приставами.