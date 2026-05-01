Приморцев назвали самыми дисциплинированными плательщиками штрафов на ДВ

Половина получателей «писем счастья» оплачивают их моментально.

Источник: Соцсети

Почти половина автовладельцев Приморья оплачивают штрафы ГИБДД сразу после получения «писем счастья». Это показали исследования автомобильного портала «Дром». Признаются в этом 49 процентов жителей региона, которые приняли участие в опросах. Ещё 28% водителей укладываются в несколько дней, стремясь не потерять скидку 50%.

Лишь 6% приморцев позволяют себе ждать несколько недель, но стараются уложиться до окончания льготного периода. Только 1% опрошенных могут не платить дольше месяца. При этом принципиальными неплательщиками назвали себя 5% автолюбителей. Ещё 11% участников признались, что давно не получали штрафов.

Приморцы стали самыми дисциплинированными на Дальнем Востоке. В общероссийском рейтинге лидируют водители Югры (56%), Тюменской области (55%) и Красноярского края (51%). Несколько дней на оплату чаще других тратят жители Нижегородской (42%), Томской (41%) и Самарской (40%) областей. Дольше всего — до нескольких недель — с оплатой тянут автовладельцы Башкирии, Крыма и Свердловской области (по 13%). А вот среди злостных неплательщиков (кто вообще не оплачивает штрафы) чаще всего встречаются водители Башкирии (9%), Москвы и Тюменской области (по 7%).

В комментариях посетители «Дрома» делились личным опытом. «Если сразу не оплатить, есть риск просто забыть и получить блокировку карты. Однажды пропустил штраф и ходил по приставам — удовольствие ниже среднего, — написал автолюбитель из Новосибирска. — Поэтому плачу сразу, как пришло уведомление». Его поддержали почти 200 пользователей. Водители также советуют подключить подписку на уведомления о штрафах в мобильном банке: «Во всех банках можно найти “штрафы по СТС или ВУ”, нажимаешь подписку, и они сами приходят». Это позволяет не пропускать срок льготной оплаты и избавляет от общения с приставами.

