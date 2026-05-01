В Казани весной от грызунов очистят более 800 гектаров

Первыми обработали места празднования Дня Победы. На сегодняшний день приманки заложили в парках у театра «Экият» и центра «Казан», на привокзальной площади, Кремлевской дамбе, Рыбацком острове, в скверах на Коротченко и Ухтомского, а также вдоль велопешеходного маршрута на Кремлевской дамбе и в «Салават Купере».
Как рассказала главный врач городской дезинфекционной станции Евгения Шарапова, перед стартом специалисты обследуют зоны, чтобы выбрать тактику. В зависимости от площади участка выезжают от 2 до 23 сотрудников. Они закладывают в норы зерновую приманку с антикоагулянтом (препараты сертифицированы в РФ), после чего ходы закрывают и утрамбовывают.
Сроки зависят от погоды: переувлажненная почва снижает эффективность средства. Во время обработки на территориях устанавливают информационные щиты.
Организатор работ — «Дезинфекционная станция Казани». План утверждает Роспотребнадзор по РТ на основе зоомониторинга, а контроль качества ведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Если грызуны завелись во дворах, горожан просят звонить в УК или ТСЖ, а на городских территориях — в управление Роспотребнадзора.
Помимо дератизации, в Казани проводят акарицидную (от клещей) и ларвицидную (от личинок комаров) обработку по заявкам энтомологов.