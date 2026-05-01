Новая схема мошенничества с QR кодами, предупреждает полиция ЕАО

Источник: Комсомольская правда

В Облученском районе Еврейской автономной области два гражданина стали жертвами мошенников, использовавших новую схему с QR кодами. По факту хищения возбуждено уголовное дело, сообщает полиция по ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Потерпевшая откликнулась на предложение удалённой работы: перешла по ссылке в рекламе и оставила свои контактные данные. Затем с ней связались злоумышленники, предложившие зарабатывать на финансовых рынках. Они помогли установить инвестиционное приложение, куда женщина внесла 9 000 рублей. После виртуальных операций она смогла вывести только 1 400 рублей — остальные средства заблокировались.

Чтобы якобы вернуть деньги, мошенники убедили женщину найти «доверенное лицо». Её знакомый выполнил их инструкции: открыл кредитный счёт и перевёл средства на банковский счёт потерпевшей. Далее, следуя указаниям аферистов, женщина создала QR код в банковском приложении и отправила его злоумышленникам. В результате с её счёта списали 733 000 рублей.

Полиция ЕАО обращает внимание граждан на опасность передачи QR кодов, сформированных в банковских приложениях. Такой код приравнивается к персональным данным владельца счёта и фактически является распоряжением на выдачу средств. Если клиент самостоятельно передаёт код постороннему, банк считает это согласием на операцию — в таких случаях возврат похищенного, как правило, невозможен.

