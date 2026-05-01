Воронежских школьников в 2026 году не будут досматривать перед ЕГЭ

Теперь, если на входе сработает металлоискатель, проверка карманов проводиться не будет. Школьника попросят самостоятельно выложить предмет, вызвавший сигнал, либо передать его сопровождающему. Если человек откажется это сделать, его к сдаче ЕГЭ не допустят. Пересдать экзамен в такой ситуации можно будет только в резервные дни и при согласовании с председателем государственной экзаменационной комиссии.