Воронежских школьников в 2026 году не будут досматривать перед ЕГЭ

Выпускники школ в 2026 году будут сдавать ЕГЭ по обновленным правилам. Рособрнадзор запретил организаторам экзаменов и сотрудникам охраны досматривать участников и прикасаться к их личным вещам.
Теперь, если на входе сработает металлоискатель, проверка карманов проводиться не будет. Школьника попросят самостоятельно выложить предмет, вызвавший сигнал, либо передать его сопровождающему. Если человек откажется это сделать, его к сдаче ЕГЭ не допустят. Пересдать экзамен в такой ситуации можно будет только в резервные дни и при согласовании с председателем государственной экзаменационной комиссии.