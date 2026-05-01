Воронежских школьников в 2026 году не будут досматривать перед ЕГЭ

Новые правила проведения ЕГЭ выпустил Рособрнадзор.

Источник: АиФ Воронеж

Выпускники школ в 2026 году будут сдавать ЕГЭ по обновленным правилам. Рособрнадзор запретил организаторам экзаменов и сотрудникам охраны досматривать участников и прикасаться к их личным вещам.

Теперь, если на входе сработает металлоискатель, проверка карманов проводиться не будет. Школьника попросят самостоятельно выложить предмет, вызвавший сигнал, либо передать его сопровождающему. Если человек откажется это сделать, его к сдаче ЕГЭ не допустят. Пересдать экзамен в такой ситуации можно будет только в резервные дни и при согласовании с председателем государственной экзаменационной комиссии.