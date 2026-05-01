Семь бытовых правил, которые облегчат весеннюю аллергию

Весна — период, когда природа просыпается, а вместе с ней и сезонная аллергия у миллионов людей. Для многих в это время года начинается настоящая битва за возможность просто выйти на улицу. Невидимый «враг» — пыльца, которая проникает повсюду и не даёт покоя даже дома, оставаясь на одежде и волосах. Можно ли сбежать от весенней аллергии и какие существуют бытовые хитрости для борьбы с ней, vrn.aif.ru рассказала врач-аллерголог Людмила Маховая.
Борьба иммунитета и частиц пыльцы.
Аллергия, возникающая в весенний период и называемая поллинозом, является ответом организма на природный аллерген — пыльцу. Это не его «слабость», а наоборот избыточно активная и ошибочная работа иммунной системы, объясняет специалист.
Иммунитет человека с аллергией воспринимает безвредные частицы пыльцы как угрозу и запускает защитную реакцию. В ответ происходит выработка антител и выделяются медиаторы воспаления, в первую очередь, гистамин. Именно он отвечает за зуд, чихание, насморк и слезотечение. Аллергия — это сформированная чувствительность иммунной системы. Один и тот же воздух для одного человека будет абсолютно нейтрален, а для другого поспособствует запуску полноценной воспалительной реакции.
«Аллергия — это хроническое состояние. Если его не контролировать, воспаление может “спускаться” ниже в бронхи, усиливая кашель и формируя бронхиальную гиперреактивность», — отмечает Людмила Маховая.
Аллергены, от которых никуда не спрятаться и не убежать.
Весной основную роль играет пыльца деревьев, а не цветов в привычном понимании. Аллергию вызывают ветроопыляемые растения, пыльца которых очень лёгкая и выделяется в большом количестве, а также легко переносится по воздуху.
К классическим весенним аллергенам относятся берёза, ольха, орешник (лещина) и ясень. При этом врач подчёркивает, что пыльца не «живёт по географии». Согласно современным исследованиям, она может переноситься воздушными потоками на сотни километров. В связи с этим симптомы аллергии у человека могут появляться ещё до начала местного цветения, концентрация пыльцы может резко вырасти без видимых причин вокруг, а аллергия будет усиливаться даже там, где ничего не цветёт. Такие явления называются пыльцевыми заносами.
Специалист отмечает, что именно поэтому календарь цветения в определённом регионе часто не совпадает с самочувствием его жителей, переезд в другое место не решает проблему, а симптомы аллергии могут начать проявляться раньше и быть более длительными.
Главная задача — действовать на опережение.
«Главная ошибка пациентов — начинать лечение тогда, когда симптомы уже развернулись. В аллергологии это стратегически неверно. Правильной тактикой является опережающая. Если у человека есть сезонная аллергия, терапию нужно начинать заранее, ещё до пика пыления и до выраженного воспаления. Это важно, поскольку цель аллергика — не просто убрать симптомы, а контролировать воспалительный процесс», — отмечает Людмила Маховая.
Антигистаминные препараты могут помочь справиться с симптомами, уменьшая аллергическую реакцию как после её начала, так и до. Они предотвращают или облегчают заложенность носа, зуд, слезотечение и другие проявления. Назальные противовоспалительные спреи работают глубже и уменьшают воспаление слизистой. Действие же сосудосуживающих капель кратковременно, поэтому они не подойдут для лечения.
«Если человек каждый сезон “сидит на таблетках” — это не лечение, а контроль симптомов. При выраженной аллергии должна рассматриваться патогенетическая терапия, которая влияет на сам механизм заболевания, а не только на проявления», — подчёркивает врач.
Семь основных правил жизни с аллергией.
Поскольку аллергия — это не только про препараты, но и про повседневный контакт с аллергеном, бытовые привычки часто определяют, насколько тяжело пройдёт сезон.
Пыльца может продолжать воздействовать на человека, даже после его возвращения домой с улицы. Он приносит её в помещение на волосах, коже, одежде, обуви. Также пыльца попадает на шерсть животных во время прогулки. В результате человек продолжает дальше контактировать с аллергеном уже дома.
По словам Людмилы Маховой, существует несколько бытовых привычек, которые помогут облегчить симптомы весенней аллергии:
Принятие душа и смена одежды после улицы (это позволит физически убрать аллерген с тела);
Регулярное мытьё головы в сезон аллергии (волосы — один из главных «накопителей» пыльцы);
Исключение нахождения на кровати в уличной одежде. В противном случае аллерген переносится в зону отдыха;
Закрытие окна в пик пыления (особенно в сухую и ветреную погоду);
Избегание сушки белья на улице;
Использование очков во время нахождения на улице (это защитит глаза от попадания в них пыльцы);
Купание домашних животные после прогулки.
Таким образом, сезонная аллергия — это управляемое состояние. Но таковым оно является лишь тогда, когда человек понимает, что это не простуда, а иммунологическое заболевание, когда он знает, что симптомы аллергии зависят не только от местного цветения, но и от пыльцевых заносов, а лечение — это не только таблетки, а система: профилактика, терапия и бытовые привычки.
Врач отмечает, что именно такой подход позволяет пройти сезон не «на выживании», а с контролируемым самочувствием.