Семь бытовых правил, которые облегчат весеннюю аллергию

К классическим весенним аллергенам относятся берёза, ольха, орешник (лещина) и ясень. При этом врач подчёркивает, что пыльца не «живёт по географии». Согласно современным исследованиям, она может переноситься воздушными потоками на сотни километров. В связи с этим симптомы аллергии у человека могут появляться ещё до начала местного цветения, концентрация пыльцы может резко вырасти без видимых причин вокруг, а аллергия будет усиливаться даже там, где ничего не цветёт. Такие явления называются пыльцевыми заносами.