Исторические парки «Россия — моя история» подготовили программу к 9 Мая

Исторические парки «Россия — моя история» подготовили масштабную программу к 9 Мая по всей стране. Она включает концерты, театральные постановки на основе фронтовых писем, лекции, кинопоказы, реконструкции и патриотические акции, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
Центральной площадкой празднования станет мультимедийный исторический парк в 57 павильоне на ВДНХ. Там пройдет концерт песен военных лет с участием солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко. Выступят также народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженный артист России Сергей Войтенко, участники специальной военной операции Георгий Сызранцев и Тимур Галинуров, педагоги и студенты Московского государственного института культуры.
На протяжении всего дня на площадке будут работать реконструкторы. Они разыграют сцены из жизни военных лет, проведут мастер-классы по танцам 1940-х годов. Гости также смогут принять участие в акции «Георгиевская ленточка». В лекционной зоне состоится цикл лекций о подвигах, культуре, быте и жизни в военное время. В кинозале пройдут показы проектов «Блокадные сказки Серафимы», «Шумшу. Последний бой», «Про людей и про войну» и мини-сериала «Осталась одна Таня», созданных при поддержке Института развития интернета.
В Санкт-Петербурге, например, до 31 мая работает выставка «Слово — ленинградцам». 9 мая в 12:30 и 16:30 состоятся бесплатные тематические экскурсии «Забыть или помнить» в Московском парке Победы, а в 15:00 — концерт Духового оркестра Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова.
В Казани 8 мая представят выставку «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Будет также работать творческая зона «Создание советской открытки» и состоится викторина «День Победы». В Якутске 7 мая пройдет открытие выставки «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» и мастер-классы по огневой подготовке, пилотированию БПЛА и тактической медицине от центра «Воин».
В Новосибирске 8 мая в 20:00 организуют массовое уличное мероприятие «Огни памяти», а 9 мая — торжественное возложение цветов. В Сургуте с 6 по 9 мая запланированы акция «Наследники Победы», концерт «А песни тоже воевали», онлайн-лекция о молодежи Югры в годы войны и праздничная программа «Земной поклон Вам, ветераны!».
