Более 500 жителей Прикамья пострадало от укусов клещей с начала сезона

С начала сезона в медицинских организациях Пермского края зарегистрировано 508 обращений граждан, пострадавших от укусов клещей. Среди них 115 детей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Годом ранее — к началу мая 2025 года — в Прикамье было зафиксировано 1252 обращений, 327 из них — дети.

Источник: Коммерсантъ

С начала сезона в медицинских организациях Пермского края зарегистрировано 508 обращений граждан, пострадавших от укусов клещей. Среди них 115 детей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Годом ранее — к началу мая 2025 года — в Прикамье было зафиксировано 1252 обращений, 327 из них — дети.

По состоянию на 30 апреля этого года укусы клещами зарегистрированы на 41 административной территории региона. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском районе (66), в Перми (62), в Кунгурском районе (36). Нападение произошло в 43% на придомовой территории, в 29% при посещении индивидуальных садов, в 28% — в лесу.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, один клещ инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом.