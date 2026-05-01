Более 500 жителей Прикамья пострадало от укусов клещей с начала сезона

По состоянию на 30 апреля этого года укусы клещами зарегистрированы на 41 административной территории региона. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском районе (66), в Перми (62), в Кунгурском районе (36). Нападение произошло в 43% на придомовой территории, в 29% при посещении индивидуальных садов, в 28% — в лесу.