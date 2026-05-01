Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экологической катастрофой в воронежском микрорайоне заинтересовался Бастрыкин

В Масловке в местный пруд регулярно сбрасывают отходы.

Источник: Комсомольская правда

Ряд региональных пабликов сообщили о нарушении природоохранного законодательства в микрорайоне Масловка в Воронеже. По предварительной информации, длительное время с территории одного из предприятий сбрасывают отходы в местный пруд, который расположен в непосредственной близости от жилых домов. Из-за этого не только загрязнился сам водоем, но и от воды исходит неприятный запах.

В СУ СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у воронежского коллеги Михаила Селюкова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Кроме того, глава СК ждет информации о проводимой работе по восстановлению прав жителей города на благоприятную окружающую среду.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — уверяет телеграм-канал СК РФ.